Васильев раскритиковал внешний вид Лолиты

Уже длительное время Александр Васильев является лицом программы «Модный приговор». Свои фэшн-приговоры он любит выносить и за рамки шоу. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

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В программе эксперт обсуждает внешний вид незнакомых ему людей, а в жизни оценивает коллег по шоу-бизнесу и друзей. Не так давно досталось даже его подруге. Историк моды жестко прошелся по внешнему виду Лолиты. Но случилось это еще до экстремального похудения певицы.

«Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лола была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы», – сказал Васильев.

Подобные комментарии обидели Лолиту. Но с тех пор она успела сильно похудеть. Это произошло не из-за критики Васильева. Знаменитость тяжело переживала развод с пятым супругом.