Шел 12-й день после того, как Виктория Боня сделала-таки пластику у легендарного звездного хирурга Беллы Хадид. Имена, пароли и явки телеведущая выдала давно, теперь нам только и остается ждать, когда же наконец мы увидим новое лицо звезды «Дома-2». А она, видимо, пользуется золотым правилом «хорошего понемножку», и потому показывает обновленную себя постепенно.

Сегодня в личном Telegram-канале Бони появилось свежее видео с прогулки по Лос-Анджелесу. Пока что все так же в очках и бейсболке, но на этот раз Вика решилась снять себя совсем близко. Заметно, что с губами, которые, кстати, ей тоже улучшили, еще есть некоторые проблемы. «Губы пока еще огромные, верхняя губа наполовину не двигается, до полного восстановления чувствительности должно пройти 3/4 месяца», — делится она.