Бывшая невеста Корчевникова рассказала, почему он до сих пор одинок

Мама телеведущего мешает его личному счастью.

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Когда-то Борис Корчевников стал узнаваемым после того, как сыграл одну из главных ролей в сериале «Кадетство». Правда, в дальнейшем он решил развиваться в качестве телеведущего. В 2017 году он стал генеральным директором и генеральным продюсером первого общественного православного телеканала «Спас». В медиа пространстве Борис давно себя зарекомендовал. А вот в личной жизни так и не сложилось. Телеведущему 41 год, он мечтает о счастливой и крепкой семье, детях. Но так и не встретил ту самую, с которой сам бы смог стать счастливым.

Ходят слухи, что шоумен одинок из-за его болезни. После удаления доброкачественной опухоли у Корчевникова появились проблемы со слухом. Во время съемок он научился справляться с данным недугом, а вот в личной жизни может мешать. Но на днях появилась информация, что причиной проблем в личной жизни у Бориса является не его здоровье.

У Бориса однажды была невеста Анна-Сесиль Свердлова. Об этой девушке мужчина до сих пор отзывается с благодарностью и любовью. Пара познакомилась в церкви. Восемь лет Анна и Борис были вместе. Они собирались пожениться, просили благословения у батюшки и поговаривают, что они все-таки узаконили свои отношения. А вскоре пришлось развестись. Корчевников никого не посвящает в подробности своей личной жизни, поэтому достоверной информации мы не знаем.