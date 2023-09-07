«Может, рожу еще двоих себе». Слава — о воссоединении с мужем

Совсем недавно СМИ наперебой обсуждали разлад певицы с супругом Анатолием Данилицким. Слава, не стесняясь, рассказывала о семейных разборках и о том, что муж оказался ей неверен. Звезда, не раздумывая, выгнала изменщика из дома.

© РИА Новости

Но за чередой публичных скандалов в итоге последовало примирение. Слава простила Анатолия и теперь они кажутся идеальной парой.

Певица даже заявила о желании родить мужу еще одного ребенка, а, возможно, даже двоих.

Напомним, что Слава весной стала бабушкой: дочь Антонина подарила ей внука. Но певица не исключает возможности вновь стать матерью.

«Быть бабушкой — такое счастье! С удовольствием нянчусь с малышом, и мне для этого даже не пришлось ходить беременной и не спать ночами. Хотя, кто знает, может, рожу еще двоих себе», — цитирует слова звезды StarHit.