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«Может, рожу еще двоих себе». Слава рассказала о воссоединении с мужем

Совсем недавно СМИ наперебой обсуждали разлад певицы с супругом Анатолием Данилицким. Слава, не стесняясь, рассказывала о семейных разборках и о том, что муж оказался ей неверен. Звезда, не раздумывая, выгнала изменщика из дома.

«Может, рожу еще двоих себе». Слава — о воссоединении с мужем
© РИА Новости

Но за чередой публичных скандалов в итоге последовало примирение. Слава простила Анатолия и теперь они кажутся идеальной парой.

Певица даже заявила о желании родить мужу еще одного ребенка, а, возможно, даже двоих.

Напомним, что Слава весной стала бабушкой: дочь Антонина подарила ей внука. Но певица не исключает возможности вновь стать матерью.

«Быть бабушкой — такое счастье! С удовольствием нянчусь с малышом, и мне для этого даже не пришлось ходить беременной и не спать ночами. Хотя, кто знает, может, рожу еще двоих себе», — цитирует слова звезды StarHit.

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Также Слава признается, что уже и забыла, что они с мужем расставались, отмечая, что действительно простила супруга и они начали свою историю с чистого листа.

Ранее 19-летняя звезда "Ворониных" показала отца своей дочери.

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