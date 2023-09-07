Бритни Спирс на фоне новостей о разводе отправилась веселиться в Мексику

Справляться со стрессом можно по-разному: сеансами у психотерапевта, медитацией, спортом, но все эти способы меркнут по сравнению с тем, как переживает развод с Сэмом Асгари Бритни Спирс. Мы уж подумали, что вечеринка в окружении голых мужчин — это максимум поп-дивы, и теперь-то она возьмет паузу, но не тут-то было. На днях звезда отправилась в Мексику — идеальное, кажется, место, чтобы забыться и освободиться от всех забот.

© Super.ru

Как передает издание Daily Mail, Бритни застукали в одном из местных баров, где селебрити танцевала в компании телохранителя и подруги. Для прогулки она выбрала красное платье, разумеется, откровенное и, разумеется, нижним бельем решила себя не обременять.

Справедливости ради отметим, что эта тусовка значительно разнится от той, где Спирс была единственной девочкой в компании своих друзей. Так что говорить о том, что артистка снова ударилась во все тяжкие, пока рано. Да и она, судя по личному блогу, просто услышала классную песню и не сдержалась от того, чтобы не подвигаться в такт.