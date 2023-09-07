Майли Сайрус назвала брак с бывшим мужем лечением травм
Певица Майли Сайрус откровенно рассказала о своем браке с бывшим мужем Лиамом Хемсвортом. Подробности она раскрыла в серии TikTok-видео.
После откровенного рассказа о своей карьере, которые когда-то считались спорными, в своей серии TikTok-роликов Used to Be Young, 30-летняя певица поделилась историей о браке с Лиамом Хемсвортом.
"Наше с Лиамом решение пожениться, конечно, исходило в первую очередь из любви, потому что мы были вместе уже 10 лет, но также из-за психологических травм и попыток как можно быстрее восстановить ощущение дома", — рассказала певица.
Она также призналась, что приняла решение о разводе в день шоу в Гластонбери.
"Это был еще один момент, когда работа, выступление, характер оказались на первом месте", — заключила Сайрус.
В 2019 году Лиам Хемсворт подал на развод. Позже Майли Сайрус выпустила клип Flowers, в котором пела о неудачных отношениях. Клип вышел в день рождения Хемсворта.