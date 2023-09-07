Правда ли, что между Шпицей и Горевым роман

Актриса Екатерина Шпица 6 сентября на премьере фильма «У людей так бывает» в столичном кинотеатре «Художественный» была замечена в объятьях коллеги Михаила Горевого, сообщает KP.RU. Что известно об отношениях артистов?

© Кадр из фильма "Завтрак у папы"

Шпица появилась на красной дорожке в черном мини-платье с открытыми плечами. Во время фотосъемки к ней подошел Горевой. Позируя прессе, актриса положила руку на плечо 58-летнего коллеги. Он же в ответ обнял ее за талию.

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В настоящий момент известно, что артистов связывают рабочие отношения. Они снялись в главных ролях в фильме «У людей так бывает». В его сюжете лежит несколько историй о любви, в каждой из которых судьбы знакомых и неизвестных друг другу людей. Они невольно влияют друг на друга и постепенно переплетаются.

Что известно о фильме, где сыграли Шпица и Горевой

Данная драма стала последней работой Владимира Меньшова, который ушел из жизни в 2021 году. Он появляется в кадре в нескольких эпизодах. В фильме показаны разные стороны отношений между партнерами — встречи, измены, рождение, смерть, прощение. Картина выходит на большие экраны 14 сентября 2023 года.

Что известно о личной жизни Екатерины Шпицы

Первый раз актриса вышла замуж в 2011 году за каскадера Константина Адаева. Через год после свадьбы у пары родился сын Герман. Через некоторое время они приняли решение о разводе.

Артистку затем неоднократно видели в компании режиссера Марюса Вайсберга, но в 2015 году они расстались. Также Шпице приписывали роман с Игорем Верником, однако они никогда не комментировали свои отношения.

В 2018 году после спектакля «Ромео и Джульта» Шпице сделал предложение генеральный директор фитнес-клубов Руслан Панов, который старше своей избранницы на три года. Впервые слухи об их романе появились летом того же года, но актриса не рассказывала о своей личной жизни. В феврале 2021 года пара сыграла свадьбу. Общих детей у них нет.

Шпица сообщила в интервью с Валерией Гай Германикой, что ходит на семейную терапию с мужем.

«Я и много думаю, но и много чувствую. Даю себе свободу в чувствах. А мой муж более сдержанный человек, но при этом очень справедливый. Тоже чувствующий людей, но при этом самому себе дающий меньше эмоциональной свободы. Мы над этим работаем», — сказала она.

Что известно о личной жизни Михаила Горевого

Впервые актер женился в возрасте 23 лет. Его супругой стала актриса Анна Марголис. Вместе с ней в начале 90-х он переехал жить в США, однако они вернулись в Москву в 1996 году. Возлюбленные были вместе 14 лет. В браке родились дети — Дарья и Дмитрий.

Михаил Горевой в программе «Судьба человека» признался, что тяжело переживал бракоразводный процесс.

«Меня абсолютно срубило то, что мы расстались с женой. Было тяжело, я лежал и не мог жить дальше, но все же нашел в себе силы. Понимаю, что все сделал правильно, хоть и жаль, что семья распалась», — сообщил актер.

После развода Горевой завел отношения с выпускницей Американской академии драматического искусства Марией Саффо. Они жили гражданским браком до тех пор, пока спутница не ушла к актеру Павлу Майкову.

«Он был мне как младший брат. Все нормально, ведь любовь — это чувство с привкусом крови на губах. Мне не интересно, чем они там занимались, не хочу ничего знать. Знаешь, эта история помогла мне рвануть в стратосферу. Может, это расплата за успех», — заявил Горевой.