Джессика Симпсон решила избавиться от бывшего дома Осборна

Здания расположены на участке площадью один гектар и выполнены в эклектичном стиле. Уточняется, что в 2019 году главный дом пришлось соединить с гостевым из-за того, что после рождения третьего ребенка семье стало в нем тесно. На территории поместья есть беседка, бассейн со спа-зоной и джакузи. Другие детали интерьера не раскрываются. Известно лишь, что когда певица только заехала в дом, то установила на подъездной дороге статую коровы. Однако неизвестно, сохранилась ли она до сих пор.