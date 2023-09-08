Елизавета Боярская вышла в свет после долгого затворничества

Дочь одного из самых востребованных российских актеров Михаила Боярского не отстает от своего папы. Девушку задействуют во многих спектаклях театра и ролях кино. Именно поэтому Елизавета редко появляется на публике.

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Ходили слухи, что затворничество исполнительницы главной роли фильма «Адмирал» связано с тяжелой болезнью девушки. Но актриса эти разговоры не подтверждала. Кроме того, прекрасная звезда «Анны Карениной» старается максимально погружаться в роль жены.

Она счастлива в браке с Максимом Матвеевым, совместно они воспитывают сына. Летом пара с ребенком отдыхала на Алтае в палатках. Такой отпуск «дикарями» очень непривычен для мира звезд, но, судя по фотографиям, Боярская и Матвеев прекрасно провели время.

Поводом для выхода в общество послужила Премия Корша Театра Наций. Елизавета показалась на публике в темном платье в пол на тонких бретелях. Супруг, к сожалению, не приехал вместе с актрисой на мероприятие. В это время он улетел в Сочи на фестиваль в честь выхода фильма «Триггер».