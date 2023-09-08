Звезда Comedy Club Гавр вновь станет отцом

Ирина рассказала, что они готовились к пятому малышу и с нетерпением ждут появление наследника на свет.

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Супруги воспитывают четверых детей, наследникам 19, 12 лет, 4 и 2 года. Жена юмориста рассказала, что ей безразлично, какого пола родится малыш, главное, чтобы он был здоров.

«Хоть кого. У нас два мальчика, две девочки», - высказалась многодетная мама в беседе со «СтарХит».

Старший ребенок пары планирует, как и отец, связать свою жизнь с юмором. Молодой человек учится в РУДН и, по словам Ирины, является творческой личностью.