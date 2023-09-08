Эмили Ратковски высказалась о разводе до 30 лет

«Итак, похоже, многие девушки сегодня разводятся до того, как им исполнится 30 лет. Как женщина, которая вышла замуж в 26 лет и развелась в 32 года, я должна вам сказать, что нет ничего лучше этого. Брак в 20 лет — это оковы», — выдала она в тикток-видео и подчеркнула, что нет ничего лучше, чем быть свободной в 30 лет, то есть делать все, что заблагорассудится. «И у вас еще вся жизнь впереди», — добавила Эмили.