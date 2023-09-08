Эмили Ратковски высказалась о разводе до 30 лет
Хотя модели всего 32 года, кажется, что она знает об отношениях буквально все. Во многом из-за того, что легко впускает в свою жизнь молодых людей и точно так же с ними прощается.
Но и в замужестве Эмили Ратаковски опытный игрок: она развелась с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, от которого родила сына. Звезда и правда не понаслышке знает, что это такое — разойтись с отцом своих детей, а потому решила поддержать Софи Тернер, которая сейчас готовит документы на развод с Джо Джонасом.
«Итак, похоже, многие девушки сегодня разводятся до того, как им исполнится 30 лет. Как женщина, которая вышла замуж в 26 лет и развелась в 32 года, я должна вам сказать, что нет ничего лучше этого. Брак в 20 лет — это оковы», — выдала она в тикток-видео и подчеркнула, что нет ничего лучше, чем быть свободной в 30 лет, то есть делать все, что заблагорассудится. «И у вас еще вся жизнь впереди», — добавила Эмили.
Не отрицаем, что тема дискуссионная, но не лучшая ли это поддержка для той, которая разводится по инициативе мужа?