Тодоренко рассказала про свой тяжелый график

Поклонники давно задаются вопросом, как телеведущая умудряется совмещать воспитание двоих сыновей с плотным графиком съемок.

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На удивление, Регина Тодоренко успевает все и сразу. Так, на съемки тревел-шоу «Руссо Экспрессо», которые проходили в самых интересных уголках нашей страны, она прихватила младшего сына, полуторагодовалого Мирослава.

Судя по всему, главной причиной такого решения стал вопрос естественного вскармливания.

«Я давно хотела рассказать вам, что почти весь сезон наших путешествий по России мы сняли вместе с младшим сыном», — сообщила Регина подписчикам.

Разумеется, в путешествии ведущей помогала няня, однако с шести до девяти утра Регина честно проводила время вдвоем с сыном. Вот уж действительно мать-героиня.