Ирина Шейк устроила фотосессию в кровати

Супермодель Ирина Шейк устроила фотосессию в номере отеля. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Перед камерой модель позировала в одной белой футболке на кровати.
Для съемки Ирина Шейк отказалась от макияжа и укладки. На других кадрах она снялась на балконе и показала детали фотосессии.
Поклонники остались в восторге от новых фотографий звезды и написали комплименты в комментариях. "Какая вы красотка", "Самая горячая модель", "Лучшая", "Потрясающая фигура", "Прекрасно выглядишь", "Идеальная", "Длинноногая красотка", "Ослепительная", "Какая же вы красивая", "Одна из самых роскошных женщин", "Потрясающая", "Вау", — написали пользователи соцсетей.
В начале лета в таблоидах появилась информация о том, что Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци. По словам инсайдера, отношения 37-летней Ирины Шейк и 45-летнего Тома Брэди продолжают развиваться, хотя в последнее время пару не видели вместе. Он добавил, что футболиста "не отпугнул" недавний отпуск модели с бывшим бойфрендом и отцом ее дочери Брэдли Купером.