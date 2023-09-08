Ирина Шейк устроила фотосессию в кровати

Супермодель Ирина Шейк устроила фотосессию в номере отеля. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Перед камерой модель позировала в одной белой футболке на кровати.

Для съемки Ирина Шейк отказалась от макияжа и укладки. На других кадрах она снялась на балконе и показала детали фотосессии.

Поклонники остались в восторге от новых фотографий звезды и написали комплименты в комментариях. "Какая вы красотка", "Самая горячая модель", "Лучшая", "Потрясающая фигура", "Прекрасно выглядишь", "Идеальная", "Длинноногая красотка", "Ослепительная", "Какая же вы красивая", "Одна из самых роскошных женщин", "Потрясающая", "Вау", — написали пользователи соцсетей.