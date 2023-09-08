Названо имя второго ребенка Рианны

Журналистам удалось выяснить, какое имя ребенку дала барбадосская певица Рианна. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным издания, Рианна назвала новорожденного сына Райотом Роузом Майерсом.

Согласно свидетельству о рождении, которое было найдено журналистами, мальчик родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.

В феврале 2023 года появились первые сообщения о беременности Рианны вторым ребенком.

Ранее, 13 мая 2022 года, американская певица стала мамой впервые.

В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ожидает ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многолетней дружбы.