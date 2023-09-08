Названо имя второго ребенка Рианны
Журналистам удалось выяснить, какое имя ребенку дала барбадосская певица Рианна. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, Рианна назвала новорожденного сына Райотом Роузом Майерсом.
Согласно свидетельству о рождении, которое было найдено журналистами, мальчик родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.
В феврале 2023 года появились первые сообщения о беременности Рианны вторым ребенком.
Ранее, 13 мая 2022 года, американская певица стала мамой впервые.
В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ожидает ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многолетней дружбы.
В июне Рианна спровоцировала слухи о тайной свадьбе с A$AP Rocky. Артисты намекнули, что узаконили свои отношения во время фестиваля "Каннские львы". Майерс назвал певицу своей женой.