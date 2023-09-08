Российская актриса Шпица раскрыла секрет своей стройности

Популярная российская актриса Екатерина Шпица раскрыла секрет своей стройности. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

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37-летняя знаменитость рассказала журналистам, что прежде никогда не сидела на диетах, однако у нее есть система питания, которой она регулярно следует.

«Без фанатизма, но я стараюсь придерживаться ей уже много-много лет», — призналась она.

Помимо этого, по словам Шпицы, в качестве напитков она предпочитает воду и травяные чаи.

«Чипсы я совсем не ем, могу начос. Они не такие жирные, как картошка», — добавила артистка.