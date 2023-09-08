Внешность Собчак в облегающем платье раскритиковали в сети

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в облегающем наряде, и ее внешний вид раскритиковали в сети.

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Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость предстала в асимметричном коричневом платье с вырезом сбоку и одним рукавом и в мюлях на каблуках. Так она прошлась по улице перед камерой, держа в руке телефон и дополнив образ золотистыми цепями на шее.

«Ну что, чую последние теплые дни, надо наслаждаться», — подписала автор пост.