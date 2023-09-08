Несколько недель назад Виктория Боня сообщила о своем приезде в США для проведения операции на лице у местного звездного хирурга. Вмешательство, по словам звезды, состоялось. Сейчас Боня восстанавливается и периодически делится с подписчиками своими эмоциями.

Сегодня, например, Виктория выложила в личном блоге видео, в котором обратилась к фолловерам с волнующим ее вопросом. Селебрити хочет понять, сильные ли изменения претерпел ее внешний вид.

"Ребята, я должна поделиться с вами, что начинаю немного подволновываться, потому что сейчас подошла девушка ко мне говорит: "а я Вас и не узнала"..., – начала делиться своими мыслями блогерша.

Она уточнила, что девушка узнала ее только по кепке. Подобная встреча натолкнула Викторию на мысль, что ее лицо сильно изменилось после операции.

"А если вдруг меня люди перестанут узнавать? Что-то я сильно начала волноваться. Ребят, ну что, у меня нос прям сильно изменился?".

По словам Бони, она понимает, что надо еще немного подождать, однако эта ситуация ее смутила.