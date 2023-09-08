Муж Инстасамки показал свое лицо до пластической операции
Блогерша и певица Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, показала, как выглядел ее муж Олег Еропкин (Moneyken) до пластической операции.
Снимками она поделилась в Telegram-канале.
Муж Инстасамки позировал в черной футболке, с кудрями на голове, а его нос оказался заклеен пластырем после операции. В руках он держал телефон со своим архивным фото.
На ней можно заметить, как изменилось лицо Moneyken.
"Нормально?" — подписала публикацию Зотеева.
Дарья Зотеева вышла замуж за рэпера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Артистка подтвердила новость о свадьбе, опубликовав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. Церемония бракосочетания прошла скромно в кругу семьи и близких.
В интервью с Мадонной Мур Инстасамка признавалась, что хочет сделать вторую "хайповую" свадьбу с Еропкиным. Сначала звезда планировала устроить торжество в августе-сентябре 2023 года. Однако во время подготовки она поняла, что такое большое событие нужно готовить минимум за год. Артистка собирается отметить публичную свадьбу в Москве.