Муж Инстасамки показал свое лицо до пластической операции

Блогерша и певица Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, показала, как выглядел ее муж Олег Еропкин (Moneyken) до пластической операции.

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Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Муж Инстасамки позировал в черной футболке, с кудрями на голове, а его нос оказался заклеен пластырем после операции. В руках он держал телефон со своим архивным фото.

На ней можно заметить, как изменилось лицо Moneyken.

"Нормально?" — подписала публикацию Зотеева.

Дарья Зотеева вышла замуж за рэпера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Артистка подтвердила новость о свадьбе, опубликовав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. Церемония бракосочетания прошла скромно в кругу семьи и близких.