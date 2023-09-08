Гузеева назвала 5 привычек, которые укрепляют отношения

Популярная телеведущая Лариса Гузеева поделилась секретом крепкого союза и прочных отношений. По словам артистки, достаточно обзавестись всего пятью привычками.

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Лариса Гузеева стала одной из главных сводниц в стране, когда на телевизионные экраны впервые вышло шоу «Давай поженимся!». К советам актрисы и телеведущей всегда прислушиваются поклонники и делают это не просто так. За плечами у Ларисы Андреевны три брака — последний из них длится уже более 20 лет и это при том, что со своим супругом звезда дружила еще с подросткового возраста.

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Но как сохранить и укрепить отношения на долгие годы? Гузеева уверена, что помочь может наука и 5 простых привычек, о которых она рассказала в своем телеграм-канале.

1. Интересоваться делами партнёра

Узнавать, что происходит в повседневной жизни партнера, о чём он думает, полезно для отношений. Начинать можно с простого «Как прошёл твой день?». Но ещё более глубокую связь формируют периодические разговоры о мыслях, чувствах, страхах и так далее.

2. При ссоре объяснять, а не обвинять

Психологи обычно советуют при ссорах использовать не «ты послания», а «я послания». То есть говорить не о том, что человек сделал не так, а о том, как это заставило вас себя чувствовать. Например, если партнёр частенько опаздывает, лучше не набрасываться на него с фразой «Ты вечно задерживаешься, потому что тебе на меня наплевать». Продуктивнее объяснить: «Когда ты задерживаешься, я расстраиваюсь, мне кажется, что наши договорённости недостаточно важны для тебя» или «Я злюсь, когда кого то жду, потому что идёт время, которое можно было потратить на что то полезное».

3. Держаться за руки

В одном из исследований замужних женщин легонько били током. Этот момент им предлагали переживать самостоятельно, держа за руку незнакомца или мужа. Когда рядом был супруг, стресс от шока был ниже, а эффект от этого был сравним с обезболивающим препаратом. Это подтвердило сканирование мозга. При этом чем счастливее была пара, тем больший положительный эффект оказывало прикосновение.

4. Вместе исследовать новое

Получение нового опыта помогает освежить отношения. Это может быть особенно важно для партнёров, которые находятся вместе давно и чувствуют, как их начинает поглощать рутина. Причём в качестве нового опыта подходит буквально что угодно, что нравится обоим, — от прогулок по непривычному району города до похода на занятие необычным видом спорта. Лишь бы вместе.

5. Быть благодарными друг другу