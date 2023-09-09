Собчак высмеяла Боню за новый нос и губы после пластики

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала Викторию Боню за первые фотографии после пластической операции. Об этом она написала в Telegram-канале.
Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню, опубликовав ее фотографию после пластики и кадр из мультфильма "Свинка Пеппа". На снимке Боня сообщила, что уже скоро покажет изменившееся лицо целиком.
"Да мы уже все волнуемся", — иронично написала Ксения Собчак.
Поклонники поддержали Собчак и написали в комментариях свое мнение.
"Вся страна ждет когда Боня очки снимет", "Последовательница Майкла Джексона", "Жалко Вику, всегда была симпатичной девушкой, в погоне за идеалом переборщила", "Сходство вроде есть", — высказались пользователи соцсетей.
Недавно между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной разгорелся конфликт: в комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак. В ответ на это жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку за то, что та в свое время одевалась на Черкизовском рынке, и попросила Бородину не давать непрошеных советов.