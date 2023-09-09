Собчак высмеяла Боню за новый нос и губы после пластики

Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню, опубликовав ее фотографию после пластики и кадр из мультфильма "Свинка Пеппа". На снимке Боня сообщила, что уже скоро покажет изменившееся лицо целиком.

"Вся страна ждет когда Боня очки снимет", "Последовательница Майкла Джексона", "Жалко Вику, всегда была симпатичной девушкой, в погоне за идеалом переборщила", "Сходство вроде есть", — высказались пользователи соцсетей.

Недавно между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной разгорелся конфликт: в комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак. В ответ на это жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку за то, что та в свое время одевалась на Черкизовском рынке, и попросила Бородину не давать непрошеных советов.