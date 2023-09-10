Собчак высмеяла Боню за новый нос и губы после пластики

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном блоге видеоролик, сделанный во время отдыха в Турции.
На видео Ксения Собчак запечатлена на пляже. Телеведущая танцевала босиком в длинном черно-белом платье с цветочным принтом. В конце ролика Ксения Собчак обняла шоумена Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом), который сидел рядом на лежаке у моря.
«Моя жизнь: всю неделю работаешь, а в субботу тоже работаешь. Но зато в Турции и с любимым соведущим», — подписала видео журналистка.
Подписчики Ксении Собчак сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.
«Ловкость кошки, грация картошки»,
«Я же вроде не подписывалась на Волочкову»,
«Волочкова отдыхает»,
«А на шпагат, слабо»,
«Копируете Волочкову»,
«Еще одна балерина», — написали пользователи в комментариях.