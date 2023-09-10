Собчак высмеяла Боню за новый нос и губы после пластики

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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала пляжное видео из Турции

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном блоге видеоролик, сделанный во время отдыха в Турции.

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© Газета.Ru

На видео Ксения Собчак запечатлена на пляже. Телеведущая танцевала босиком в длинном черно-белом платье с цветочным принтом. В конце ролика Ксения Собчак обняла шоумена Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом), который сидел рядом на лежаке у моря.

«Моя жизнь: всю неделю работаешь, а в субботу тоже работаешь. Но зато в Турции и с любимым соведущим», — подписала видео журналистка.

Подписчики Ксении Собчак сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.

«Ловкость кошки, грация картошки»,

«Я же вроде не подписывалась на Волочкову»,

«Волочкова отдыхает»,

«А на шпагат, слабо»,

«Копируете Волочкову»,

«Еще одна балерина», — написали пользователи в комментариях.

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