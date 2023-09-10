Собчак высмеяла Боню за новый нос и губы после пластики

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном блоге видеоролик, сделанный во время отдыха в Турции.

На видео Ксения Собчак запечатлена на пляже. Телеведущая танцевала босиком в длинном черно-белом платье с цветочным принтом. В конце ролика Ксения Собчак обняла шоумена Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом), который сидел рядом на лежаке у моря.