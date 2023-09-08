Как повлияет на дочь Борисовой разлука с матерью: мнение психолога

Дана Борисова растит дочь-подростка. В прошлом звездная мама никак не могла наладить общение с наследницей. Девочка страдала из-за психологических проблем и даже наносила себе увечия. В итоге Полина оказалась в клинике, где ей помогли справиться с трудностями. Сейчас в семье блондинки царит идиллия. Женщина отмечает, что дочь стала заботливой и внимательной, чему она несказанно рада. Недавно девочка отметила день рождения и получила от мамы шикарный подарок – поездку в Корею.

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Около месяца Полина будет жить в семье, изучая язык и культуру. Прокомментировать ситуацию решил психолог Андрей Зберовский. Он рассказал, как повлияет на подростка разлука с матерью и жизнь за рубежом. По словам специалиста, это бесценный опыт, который позволит девочке стать более самостоятельной. Эксперт отметил, что это положительно может сказаться во взрослой жизни. Так, переживший такой опыт человек в будущем будет чувствовать себя более комфортно.