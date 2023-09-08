«Гуманоид»: в Сети обсуждают странные пальцы Брухуновой
Знаменитость насладилась прогулкой по Северной столице нашей страны.
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, как проходит ее поездка в Санкт-Петербург. Знаменитость погуляла по городу и посетила главные его достопримечательности: Дворцовую площадь, Храм Спаса на Крови и Думскую улицу.
«Какой раз мне везет на восхитительную погоду в Питере. Я этому очень рада!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила Брухунова.
WomanHit
Но взгляд поклонников Татьяны упал на ее пальцы. Они заявили, что они очень странно выглядят.
«Она не человек», «Гуманоид или рептилоид», «Бабушкины костюмы в хлорке постирала, вот и ручкам пипец», «Обезвоживание», — написали пользователи Сети.