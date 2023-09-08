Леди Гага показала лицо без макияжа

Американская певица и актриса Леди Гага показала фанатам лицо без макияжа на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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37-летняя исполнительница опубликовала ролик, на котором показала процесс нанесения мейкапа. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена без косметики с распущенными волосами. При этом в качестве наряда она выбрала майку черного цвета. В то же время от аксессуаров Гага отказалась.

Известно, что в видео певица наносила на лицо консилер собственного бренда косметики HausLabs стоимостью 32 доллара (3138 рублей).