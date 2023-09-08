Виктория Боня показала кривую улыбку после пластики

«Напомню, сейчас день 12-й после операции и половину губы я все еще не чувствую. Для того чтобы убрать носогубные складки, мне под носик ставили гранулы, я еще об этом не рассказывала. Хочу потом подробно объяснить, что и как, когда уже все заживет. И именно поэтому я не чувствую верхнюю губу на 80 процентов», — пояснила она.