Отец Агутина ответил на новости о своей госпитализации

Николай Агутин ответил журналистам, что проходил «маленькую» профилактику в больнице. 88-летний артист заявил, что у него нет серьезных проблем со здоровьем.

«Разнеслось. Это я на один день поехал, капельницу одну сделал и все. Все в порядке у меня», — сказал Агутин-старший.

Ранее сообщалось, что отца Леонида Агутина госпитализировали. По данным Telegram-канала Baza, Николай Агутин попал в больницу в среду, 6 сентября, из-за того, что ранее он оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу. Отмечалось, что сначала нога не беспокоила Агутина, но позже начала болеть. В связи с этим он обратился к медикам. Специалисты якобы диагностировали у мужчины эмболию и тромбоз вены.