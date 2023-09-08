48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала тело в купальнике

Американская актриса Ева Лонгория показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

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48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала на фоне пляжа и моря, держась за руку с сыном. При этом она надела белый раздельный купальник и продемонстрировала тело с кубиками пресса. Кроме того, на размещенном снимке видно, что в области бедер звезды присутствует целлюлит.

Свой образ звезда дополнила черной бейсболкой с надписью, а также тонким украшением на шее. Вдобавок она собрала волосы в низкий пучок.