Ольга Кабо не скрывает свой возраст

55-летняя актриса Ольга Кабо одна из тех актрис, кто не прибегает к омолаживающимся процедурам и не ночует в кабинете косметолога. Она предпочитает стареть красиво.

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Женщина принимает себя такой, какая она есть, со всеми изъянами и недостатками. Стоит отметить, что в 55 лет знаменитость отлично выглядит. Это все благодаря ее собственным стараниям и любви к себе.

«Я не из тех, кто скрывает морщинки плотным слоем макияжа и боится появиться на людях без косметики. Наоборот, принимаю себя такой, какая я есть, и не хочу молодиться», — поделилась артистка в новом номере журнала «Караван Историй».

Звезда отталкивается только от внутренних ощущений. Ольга Кабо не стыдится своего возраста, а наоборот, с гордостью называет его. Кстати, с одеждой, дела обстоят также, как и с макияжем. Она не надевает ярких и вызывающих вещей. Ольга отдает предпочтение удобству.

«Я веду активный образ жизни, поэтому в первую очередь в одежде мне ничего не должно мешать. И, конечно, ношу обувь на плоской подошве», — отметила Кабо.

Кроме того, артистка обладает стройной фигурой. Причем, она не сидит на строгих диетах и никак не ограничивает себя. Она использует маленькие хитрости, чтобы не набирать лишние килограммы.