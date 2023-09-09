Ольга Кабо не скрывает свой возраст
55-летняя актриса Ольга Кабо одна из тех актрис, кто не прибегает к омолаживающимся процедурам и не ночует в кабинете косметолога. Она предпочитает стареть красиво.
Женщина принимает себя такой, какая она есть, со всеми изъянами и недостатками. Стоит отметить, что в 55 лет знаменитость отлично выглядит. Это все благодаря ее собственным стараниям и любви к себе.
«Я не из тех, кто скрывает морщинки плотным слоем макияжа и боится появиться на людях без косметики. Наоборот, принимаю себя такой, какая я есть, и не хочу молодиться», — поделилась артистка в новом номере журнала «Караван Историй».
Звезда отталкивается только от внутренних ощущений. Ольга Кабо не стыдится своего возраста, а наоборот, с гордостью называет его. Кстати, с одеждой, дела обстоят также, как и с макияжем. Она не надевает ярких и вызывающих вещей. Ольга отдает предпочтение удобству.
«Я веду активный образ жизни, поэтому в первую очередь в одежде мне ничего не должно мешать. И, конечно, ношу обувь на плоской подошве», — отметила Кабо.
Кроме того, артистка обладает стройной фигурой. Причем, она не сидит на строгих диетах и никак не ограничивает себя. Она использует маленькие хитрости, чтобы не набирать лишние килограммы.
Например, вместе обычного сахара актриса использует виноградный, или же заменяет его на фруктозу или мед. На кухне Ольги пшеничную муку заменяют овсяные отруби мелкого помола. Самое главное, на ночь нельзя есть тяжелую пищу, которая будет долго перевариваться. А еще можно заменять калорийную пищу на более диетическую. Фото: социальные сети.