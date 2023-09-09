Имя второго ребенка Рианны рассекретили журналисты

Журналистам удалось раскрыть имя второго сына барбадосской певицы Рианны и рэп-исполнителя A$AP Rocky.

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Согласно свидетельству о рождении, которое было опубликовано в СМИ, пара назвала ребенка Риот Роуз Майерс. Имя может быть связано с одноименной песней мужа Рианны, вышедшей в начале текущего года. Рэпер записал композицию совместно с совместно хип-хоп-исполнителем Фарреллом Уильямсом.

Также стало известно, что второй сын пары родился в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелеса. Мальчик появился на свет 1 августа в 7:41 утра. Это на два дня раньше, чем ранее сообщила артистка. Акушером-гинекологом Рианны была Таис Алиабади, которая до этого принимала роды у подруги Аль Пачино, а также у Хлои Кардашьян, пишет издание The Blast.