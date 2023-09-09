Имя второго ребенка Рианны рассекретили журналисты
Журналистам удалось раскрыть имя второго сына барбадосской певицы Рианны и рэп-исполнителя A$AP Rocky.
Согласно свидетельству о рождении, которое было опубликовано в СМИ, пара назвала ребенка Риот Роуз Майерс. Имя может быть связано с одноименной песней мужа Рианны, вышедшей в начале текущего года. Рэпер записал композицию совместно с совместно хип-хоп-исполнителем Фарреллом Уильямсом.
Также стало известно, что второй сын пары родился в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелеса. Мальчик появился на свет 1 августа в 7:41 утра. Это на два дня раньше, чем ранее сообщила артистка. Акушером-гинекологом Рианны была Таис Алиабади, которая до этого принимала роды у подруги Аль Пачино, а также у Хлои Кардашьян, пишет издание The Blast.
Первого сына Рианна родила 13 мая 2022 года. Его имя также долго не раскрывалось. Однако журналистам все же удалось выяснить, что пара назвала своего первенца – RZA Ательстон Майерс. Родители выбрали такое имя в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan.