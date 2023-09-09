Басков рассказал анекдот и сравнил себя с Манделой

Певец сыпал шутками и остротами на дне рождения «Юмор FM».

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Николай Басков, Мари Краймбрери, Burito и другие артисты пришли на марафон «18 нам уже!» в честь совершеннолетия веселого радио. На празднике «Юмор FM» звезды пели, шутили и удивляли сюрпризами и неожиданными признаниями. Музыканты 5sta Family анонсировали новый сингл «Искры» и эксклюзивно исполнили отрывок из него. Дмитрий «Пухляш» Красилов, чьи обаятельные танцы запомнила вся страна, запел вживую и сел на шпагат прямо в студии. Galibri & Mavik исполнили хит про Стивена Сигала и пошутили, что следующий их трек будет про Жак-Ива Кусто.

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Николай Басков спел на марафоне «Ты неотразима», а в кулуарах много шутил и рассказывал анекдоты журналистам.

«Дочка говорит маме: «Мама, можно я пойду сегодня на дискотеку до пяти утра?» – «Да, можно, только возьми противозачаточные средства». – «Мама, я уже взрослая, мне 14 лет». – «Мама знает, маме 28», – вспомнил артист свой любимый анекдот.

На вопрос, почему такой весельчак до сих пор один, Басков тоже ответил шуткой, сравнив себя с Нельсоном Манделой.

«Мне нравится одна история. Нельсон Мандела провел в тюрьме 20 лет, там его каждый день пытали, били, издевались. Потом он вышел, вернулся к жене, пожил с ней полгода и сказал: «Нафиг мне это нужно», и развелся. Я в браке был, в отношениях состоял, поэтому дайте мне пожить и насладиться жизнью, я не испытываю никаких проблем. Я избавился от всех 10 лет назад», – заявил певец.

Юмор помогает позитивно относиться ко многим вещам, считает Николай Басков. Поэтому, когда подшучивают над ним самим, он не обижается. Даже если эти шутки не совсем безобидные.

«Я – человек, который не обижается. Если люди совершают глупость, это их ошибки. В этих ситуациях надо быть лояльным и правильно ко всему относиться. И дружить с теми людьми, которые будут шутить над тобой красиво», – добавил певец.

«Юмор FM» – это радио, где умеют шутить красиво, отметил Басков, поэтому и настроение у него на марафоне такое отличное.

«Пусть огромная аудитория «Юмор FM» всегда испытывает состояние радости и позитива. Прекрасное радио! Этот формат помогает чувствовать себя счастливым человеком», – поздравил Николай слушателей и команду веселого радио.

На праздник пришли также VAVAN, Pizza, юморист Гар Дмитриев. В социальных сетях к поздравлениям присоединились Роман Юнусов, Денис Клявер, Николай Фоменко и слушатели со всей страны. Радиостанция также радовала всех сюрпризами. В день рождения на «Юмор FM» стартовал новый сезон. В эфире появились проект «Однажды в России. Лучшее за 10 лет» и акция «Миллион за улыбку».

Теперь поклонники веселого радио могут услышать лучшие моменты любимого скетч-шоу и выиграть миллион рублей, просто улыбнувшись на камеру своего смартфона. «Главный наш подарок – акция «Миллион за улыбку». Невероятно простая механика и невероятно крутой приз – миллион рублей просто за то, что поделился со всеми своей улыбкой.