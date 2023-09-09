У Меладзе появилась новая фаворитка: моложе Брежневой
Продюсер и композитор Константин Меладзе записал новую песню вместе с молодой исполнительницей. Вопреки ожиданиям ею оказалась не Вера Брежнева.
Первую за долгое время песню артист исполнил вместе с Софией Тарасовой. Автором музыки и слов выступил сам Меладзе. Он презентовал композицию в Сети, передает teleprogramma.pro.
«Премьера! Константин Меладзе и София Тарасова – «Почему я?» – написано в микроблоге продюсера.
Фанаты сразу же начали сравнивать Тарасову и Брежневу, и сравнения оказались в пользу Софии, так как исполнительница из Берлина красива, юна и обладает мощным голосом. Многие стали называть ее новой музой Меладзе. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что в Сети вновь обсуждают развод Веры Брежневой и Константина Меладзе. Судя по публикациям в соцсетях, певица перестала носить обручальное кольцо.