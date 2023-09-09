«Не поет, а завывает». Пользователи Сети - о пении дочери Орбакайте

Внучке певицы Аллы Пугачевой Клавдии не передался талант звездной бабушки. Такое мнение высказали пользователи Сети после того, как услышали пение дочери Кристины Орбакайте.

Девочка посещает уроки балета и живописи и даже пробовала свои силы в модельном бизнесе. Она, несомненно, творческая личность, но, по мнению фанатов, у Клавдии нет голоса.

Звездная наследница решила попробовать себя в роли певицы и записала трек на испанском языке. Видео с дочерью опубликовала

Орбакайте на своей странице в соцсети. Послушавшие пение девочки пользователи остались не в восторге. Многие раскритиковали ее вокальные данные, а ее маме указали, что не нужно питать надежд.

«На что Орбакайте надеется? Голос никакой»; «Она не поет, а завывает»; «Да, до бабушки ей далеко», — оставили комментарии подписчики.