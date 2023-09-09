«Не поет, а завывает». Пользователи Сети - о пении дочери Орбакайте

«Не поет, а завывает»/ Пользователи Сети не оценили пение дочери Орбакайте
Внучке певицы Аллы Пугачевой Клавдии не передался талант звездной бабушки. Такое мнение высказали пользователи Сети после того, как услышали пение дочери Кристины Орбакайте.
Девочка посещает уроки балета и живописи и даже пробовала свои силы в модельном бизнесе. Она, несомненно, творческая личность, но, по мнению фанатов, у Клавдии нет голоса.
Звездная наследница решила попробовать себя в роли певицы и записала трек на испанском языке. Видео с дочерью опубликовала
Орбакайте на своей странице в соцсети. Послушавшие пение девочки пользователи остались не в восторге. Многие раскритиковали ее вокальные данные, а ее маме указали, что не нужно питать надежд.
«На что Орбакайте надеется? Голос никакой»; «Она не поет, а завывает»; «Да, до бабушки ей далеко», — оставили комментарии подписчики.
В мае сообщалось, что средний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров переехал в США. Кроме того, в стране уже находится старший сын артистки Никита Пресняков. Об этом рассказала их домработница Людмила Дороднова.