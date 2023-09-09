Лянка Грыу рассказала, что похудела на 10 килограммов
Актриса рассказала, что перестала чувствовать себя комфортно. Лишний вес она прятала в мешковатой одежде и выгодных ракурсах. По этой причине поклонники не заметили изменения в фигуре Лянки. Однако ситуация не устраивала саму артистку.
Лянка решила за три месяца изменить свое питание и вернуть былую форму.
«Мне нравится снова выглядеть так, как я хочу. 10 лишних килограмм ушли благодаря моим новым привычкам, любви и заботе о своем состоянии», - рассказала поклонникам девушка.
По словам Лянки, изменения в фигуре дало новый виток в карьере актрисы, ей предложили новые проекты. Грыу призналась, теперь она чувствует себя счастливой, свободной и энергичной.
Поклонники были восхищены фигурой артистки и оставили ей в комментариях множество комплиментов.
«Люблю любоваться вашей красотой. Энергетика бешеная», - написал один из пользователей.
Напомним, Ирина Пинчук перестала стесняться изменений в фигуре.