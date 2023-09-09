Викторию Боню после пластики не узнала подписчица

Но то, что поклонникам все-таки посчастливилось лицезреть , вызвало массу вопросов. Одни твердят, что выводы делать рано, другие назвали врача некомпетентным и посчитали, что он развел Викторию на крупную сумму. Сама телеведущая до недавнего времени просто ждала, но после встречи с подписчицей ей стало не по себе.

«Я должна поделиться, что я начинаю немножко подволновываться. Подошла девушка ко мне, меня она не узнала, но узнала кепку. Девушка не знала, что я здесь. А если вдруг меня люди перестанут узнавать? Ребят, ну что, у меня нос сильно изменился? Я знаю, что нужно время, еще нужно подождать. Когда тебя перестают узнавать люди, не знаю, смеяться или плакать», — записала Виктория сторис в инстаграм*. Спасибо, конечно, за честность, но назад пути нет. Поэтому вместе со звездой скрестим пальцы и понадеемся на лучшее. Хотя Викторию мы примем любой.