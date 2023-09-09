"Насколько они злорадствуют". Боня – о критике своей внешности после операции

Блогер и модель Виктория Боня поделилась первыми результатами пластической операции, однако поклонники не оценили изменений. Ответ им она опубликовала в личном блоге.
"Я поражаюсь, насколько люди жестокие. Я поделилась своей историей не потому, что сделала операцию по бартеру, как многие пишут. Я заплатила действительно большие деньги. Могла бы втихушку сделать, прийти и сказать: "Смотрите, я массажиками сделала себе красивое лицо!". Я вижу, как люди пишут: "Ты такой останешься". А можно же было сказать: "Надеюсь, вы скоро восстановитесь". Насколько жестокие люди, насколько они злорадствуют", — написала Боня.
На прошлой неделе Виктория Боня рассказала подписчикам, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей. Через несколько дней она показала первый снимок после хирургического вмешательства. На размещенном фото Виктория Боня лежит на кушетке. Большую часть ее лица закрывают тканевые салфетки, однако сквозь них видны синяки и отеки в области глаз.