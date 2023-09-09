"Насколько они злорадствуют". Боня – о критике своей внешности после операции

"Я поражаюсь, насколько люди жестокие. Я поделилась своей историей не потому, что сделала операцию по бартеру, как многие пишут. Я заплатила действительно большие деньги. Могла бы втихушку сделать, прийти и сказать: "Смотрите, я массажиками сделала себе красивое лицо!". Я вижу, как люди пишут: "Ты такой останешься". А можно же было сказать: "Надеюсь, вы скоро восстановитесь". Насколько жестокие люди, насколько они злорадствуют", — написала Боня.