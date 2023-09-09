Папарацци подловили Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

Многие голливудские пары не выдерживают давления славы и ее издержек. Вспомнить хотя бы Софи Тернер и Джо Джонаса, которые разводятся из-за того, что музыкант заставлял избранницу ходить на светские мероприятия.

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А вот Блейк Лайвли и Райану Рейнольдсу все нипочем. В браке они уже 12 лет, и их ячейка общества стабильно разрастается каждые три года — у пары уже четверо детей. Супруги, как видно, ни капли не тяготятся семейной жизнью. Вот еще одно подтверждение.

На днях папарацци застали актеров на утренней прогулке по Нью-Йорку. Райан, очевидно, был чем-то недоволен, но расшифровывать эмоции по мимике и выискивать причины читатели таблоидов не стали: эта парочка поводов для беспокойства не дает.

Читатели Daily Mail обратили внимание на то, что супруги держатся за руки — искра между ними, как выразился один поклонник, за столько лет супружеской жизни не угасла.

«Вы только посмотрите, как Райан крепко держит Блейк», — прокомментировал один пользователь. «Каждый думает о своем, но они одно целое», — добавил другой. «Лучшая пара среди звезд. И в горе, и в радости», — отметил еще один.