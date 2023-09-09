Дженнифер Энистон показала, как выглядела в детстве
Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала фото из личного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Дженнифер Энистон опубликовала фото, на котором ей два года. Она позировала в костюме в домашнем интерьере. На другом фото актриса поделилась современным снимком. "Горжусь своей невероятной командой. Друзьями, поклонниками и клиентами! Я бы не справилась с этим без вас… И еще столько всего впереди!" — написала Энистон.
В октябре 2022 года Дженнифер Энистон заметили в компании Джастина Теру. Поклонник звезды сериала "Друзья" сфотографировал бывших супругов, пока те ужинали в ресторане Laser Wolf в Нью-Йорке.
Актеры были не одни, вместе с ними за одним столиком сидели их друзья — актеры Джон Хэмм, Джейсон Бейтман, комик Джимми Киммел, телеведущий Говард Стерн и его жена Бет. Впервые о романе Дженнифер Энистон и Джастина Теру стало известно в 2011 году. Актеры познакомились на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012-го пара обручилась, а спустя три года сыграла свадьбу. В 2018-м супруги объявили о расставании.