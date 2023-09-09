Дженнифер Энистон показала, как выглядела в детстве

Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала фото из личного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Дженнифер Энистон опубликовала фото, на котором ей два года. Она позировала в костюме в домашнем интерьере. На другом фото актриса поделилась современным снимком. "Горжусь своей невероятной командой. Друзьями, поклонниками и клиентами! Я бы не справилась с этим без вас… И еще столько всего впереди!" — написала Энистон.

В октябре 2022 года Дженнифер Энистон заметили в компании Джастина Теру. Поклонник звезды сериала "Друзья" сфотографировал бывших супругов, пока те ужинали в ресторане Laser Wolf в Нью-Йорке.