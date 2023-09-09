Линда Евангелиста появилась на публике после сообщения о своей смертельной болезни

58-летняя канадская модель появилась на публике после сообщения о своей смертельной болезни. О том, что Линда Евангелиста перенесла неудачную пластическую операцию, навсегда изуродовавшую ее тело, известно давно. Однако на днях в интервью The Wall Street Journal она впервые призналась еще в одном серьезном заболевании: оказывается, Линда уже пять лет борется с раком груди. Впервые опухоль обнаружили в 2018 году, после чего пришлось сделать двойную мастэктомию. Однако операция не помогла: в прошлом году выяснилось, что рак вернулся.

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Несмотря на состояние здоровья, звезда 90-х не теряет оптимизма и продолжает появляться на публике. Недавно, к примеру, приняла участие в автограф-сессии на открытии Bookmark в Нью-Йорке. Модель представила поклонникам книгу со своими лучшими фотографиями, сделанными всемирно известным фешен-фотографом Стивеном Майзелом.

К приятному удивлению фанатов, Линда выглядела потрясающе. Для мероприятия она выбрала лаконичный наряд total black, сделала элегантную укладку и классический макияж. Ничто в образе не выдавало ни страшный диагноз, ни недавно перенесенный курс химиотерапии.