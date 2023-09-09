Джои Кинг поделилась фотографиями «свадьбы мечты»

Джои Кинг поделилась подробностями своей пышной свадьбы. В минувшие выходные 24-летняя звезда «Будки поцелуев» вышла замуж за 37-летнего режиссёра Стивена Пита на Майорке.

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«Мы хотели чего-то уникального и приватного, грандиозного и интимного одновременно», - рассказала Джои в беседе с журналом Vogue.

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За «место, где сбылись наши мечты» она поблагодарила организаторов свадьбы, предложивших отпраздновать событие на очаровательной вилле с потрясающими видами на испанском острове.

«Она напомнила нам испанскую версию «Великого Гэтсби», - отметила актриса. – Выпавшую из времени, такую же как наша любовь».

Здание было построено в XVII в., а в наше время стало местом проведения съёмок телесериала BBC «Ночной администратор» (2016).

Выбор свадебного платья дался Кинг нелегко. Проведя несколько месяцев безуспешных поисков в свадебных салонах, актриса, наконец, последовала совету стилиста. Тот предложил ей ознакомиться со свадебной коллекцией Oscar de la Renta. Вместо одного платья было выбрано сразу четыре, которые невеста надевала попеременно во время праздничного уикенда. В частности, к алтарю она подошла в наряде без бретелей, украшенном объёмными версиями цветочных лепестков.

«Я с самого начала знала, что они совершенны», - прокомментировала Джои дизайнерские наряды. – Мы прилетели в Нью-Йорк на примерку с Фернандо (Гарсия, один из креативных директоров Oscar de la Renta), ну, а остальное стало уже историей».

Свадебная церемония пары, состоявшаяся 2-го сентября, была «абсолютным совершенством», по словам актрисы. Её официально провёл друг пары на нижней террасе, а лучшая подруга Кинг Сабрина Карпентер спела во время её прохода к алтарю. В добавление к этому, племянники и племянницы Стивена и крёстная мать Джои зачитали священные псалмы.

«Наблюдение за всеми нашими друзьями и близкими, стоя у алтаря, было незабываемым моментом», - отметила актриса.



«Мы, действительно, чувствовали себя здесь и сейчас, погружение было чистым волшебством».

Джои Кинг в день свадьбыИсточник фото: соцсетиКинг и Пит встретились в 2019-м году на съёмках сериала Hulu «Притворство» и быстро подружились.

«Нам сразу было легко, я быстро влюбилась, но ждала завершающей вечеринки, чтобы вывести его на откровенность. Набралась смелости и выманила его наружу, чтобы сказать о своих чувствах. И это было лучшим решением в моей жизни», - призналась Джои.