Екатерину Шпицу заметили в объятиях коллеги

Она появилась на красной дорожке в черном мини-платье с открытыми плечами.

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Известная российская актриса Екатерина Шпица побывала на премьере фильма «У людей так бывает». Именно она исполнила одну из главных ролей в этой картине. Вот только на премьерном показе она крайне удивила своих поклонников, появившись на красной дорожке в обнимку с актером Михаилом Горевым.