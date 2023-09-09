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Екатерину Шпицу заметили в объятиях актера Михаила Горева

Она появилась на красной дорожке в черном мини-платье с открытыми плечами.

Екатерину Шпицу заметили в объятиях коллеги
© runews24.ru

Известная российская актриса Екатерина Шпица побывала на премьере фильма «У людей так бывает». Именно она исполнила одну из главных ролей в этой картине. Вот только на премьерном показе она крайне удивила своих поклонников, появившись на красной дорожке в обнимку с актером Михаилом Горевым.

По словам журналистов, актеры вели себя открыто и время от времени обнимали друг друга. Отметим, что Шпица замужем за Константином Адаевым. Скорее всего, появление с Горевым — это часть договора.