Актриса София Вергара рассказала, как проводит время после развода с Джо Манганьелло
На днях актриса София Вергара рассказала своим подписчикам, как проходит ее жизнь после развода. Подробности об этом передает etonline.com. Известно, что девушка пережила развод со своим коллегой Джо Манганьелло.
По словам Софии, она не сильно расстраивается из-за ситуации. 51-звезда активно посещает мероприятия и вечеринки друзей. Недавно актриса посетила концерт Бейонсе, Тейлор Свифт и Karol G в Лос-Анджелесе.
Напомним, что пара заявила о своем расставании 17 июля 2023 года. Их брак продлился семь лет.