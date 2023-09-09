София Вергара рассказала, как проводит время после развода

На днях актриса София Вергара рассказала своим подписчикам, как проходит ее жизнь после развода. Подробности об этом передает etonline.com. Известно, что девушка пережила развод со своим коллегой Джо Манганьелло.

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По словам Софии, она не сильно расстраивается из-за ситуации. 51-звезда активно посещает мероприятия и вечеринки друзей. Недавно актриса посетила концерт Бейонсе, Тейлор Свифт и Karol G в Лос-Анджелесе.