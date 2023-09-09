Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа

Недавно Селена Гомес поделилась с фанатами грустной новостью , а заодно и расслабленным селфи с минимумом макияжа, которое вызвало бурю эмоций у фанатов.

Видимо, на фоне этих восторгов звезда решила продолжить славную традицию и выложить еще один правдивый кадр, на этот раз — совсем без макияжа и фильтров. Честное селфи сделано, похоже, сразу после пробуждения — звезда сидит на полу около кровати. Эх, всем бы нам так свежо выглядеть с утра пораньше.