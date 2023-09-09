Топ-7 самых красивых певиц блондинок

Сама мифическая богиня Афродита была златоволосой красавицей. Блондинки — притягательные, нежные, чувственные и соблазнительные.

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Сложно не обратить на них внимание. Вот и на сцене они неотразимы.

Полина Гагарина

Когда-то Полина Гагарина была полной противоположностью себе нынешней — располневшая после родов брюнетка. Зато сейчас ее фигура одна из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. А еще у этой блондинки невероятный голос.

Ханна

Певица Ханна часто радует фанатов новыми песнями. Эта яркая блондинка никогда не изменяла своему стилю. По крайней мере на на сцене она всегда сверкает своими густыми белокурыми волосами.

Ольга Бузова

Еще одна звезда российской сцены, которая предпочитает блонд. Однажды Оля решила провести эксперименты со своей внешностью и перекрасила волосы в темный цвет. Этот период пришелся на время отношений с Давой. А вот вскоре после расставания, Бузова вернулась к истокам.

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук тоже из тех, кто остаётся преданной своему стилю всю карьеру. Экс-солистка группы «Блестящие» ни разу кардинально не меняла цвет волос. И это хорошо, потому что быть блондинкой ей очень идет.

Глюкоза

Глюкоза уже более 20 лет зажигает на российской сцене. Белокурая певица многим запомнилась благодаря мультяшному герою с доберманом из своих клипов. Прошло много лет, а волосы Натальи Ионовой так и остались не тронутыми.

Клава Кока

Мало кто помнит, но раньше у Клавы Коки были русые волосы. Впрочем, она быстро нашла способ привлечь к себе внимание, перекрасившись в яркую блондинку. Теперь она узнаваема. Я блонд — визитная карточка.

Юлианна Караулова