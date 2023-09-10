Дженнифер Энистон поделилась своим редким детским фото

Звезда сериала «Друзья» оригинально поздравила с днем рождения собственный бренд. Напомним, что компания LolaVie, которую основала Дженнифер Энистон, занимается продажей средств по уходу за кожей и волосами. Марка стала популярной за довольно короткий срок, что совсем не удивительно: кому, как не Дженнифер Энистон, разбираться в омолаживающих средствах. К слову, актриса не держит от фанатов секретов и щедро делится своими бьюти-лайфхаками.

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В честь двухлетия бренда знаменитость опубликовала собственное детское фото — тоже в двухлетнем возрасте. На черно-белом снимке запечатлена пухлая курносая малышка, в которой даже самый преданный фанат едва ли сможет узнать будущую актрису. Зато подписчики отметили сходство маленькой Дженнифер с Эммой — дочерью Рейчел и Росса в сериале «Друзья».

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К детскому снимку Дженнифер приложила свое свежее фото ровно в той же позе.

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«Кому-то сегодня исполняется два года, но не этим двоим. Поздравляю @Lolavie со вторым Днем Рождения! Горжусь своей невероятной командой. Друзья, поклонники и постоянные клиенты! Без вас я бы не справилась… и многое еще впереди!»