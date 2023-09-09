50-летняя Юлия Высоцкая поделилась новым фото

Весной этого года Юлии Высоцкой досталось от пользователей Сети! В апреле стали обсуждать ее кулинарные способности, подвергли сомнению, что она вообще умеет готовить. А ее видеорецепты, которые ведущая программы “Едим дома” записала для всех, раскритиковали в пух и прах. Больше всего досталось подгоревшим сырникам и развалившемуся рулету. Популярные блогеры стали делать мемы, записывать смешные видео, пародии на Высоцкую. Юмор уже перерос в травлю. Даже Ксения Собчак вступилась за Юлию. Но Высоцкая, кажется, на все эти смешки реагировала очень спокойно.

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Летом она отправилась в любимую Италию, где ее мало кто знает как телеведущую. Там она отметила свой день рождения, затем мужа. Как известно, когда-то супруги приобрели в Тоскане близ Фояно-делла-Кьяна, недалеко от города Ареццо, особняк. По словам актрисы, дом построили в начале XVIII века. Конечно, паре пришлось вложиться в ремонт, но теперь при любой возможности они убегают туда. Как-то Высоцкая обмолвилась, что считает Италию лучшей страной мира.

Юлия балует поклонников своими итальянскими фотографиями. Она пребывает там в расслабленном состоянии, иногда ходит без макияжа. Но в Сети не устают удивляться, как прекрасно выглядит 50 -летняя звезда. А на днях она опубликовала снимок из новой фотоссесии. На нем она предстала в коротенькой юбке, продемонстрировав длинные ровные ноги. Восхитительна!