Бывший муж Полины Гагариной встречается с «ее копией»

В Сети обсуждают новый роман Дмитрия Исхакова, бывшего мужа Полины Гагариной. Изначально ему приписывали роман с актрисой Софьей Синицыной, а на днях его видели в компании белокурой красотки.

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Пара вместе появилась на театральном бранче с лекцией «Внутри Зойкиной квартиры». Мероприятие организовали Театр Пушкина вместе с рестораном «Зойка» и Музеем Булгакова. Стархит сообщает, что на бранче было немало звёздных гостей – блогер Ангелина Дубровская, певица Женя Малахова и пр.

Туда же Исхаков привёл свою новую подругу – сначала сам сфотографировался, а потом обнял девушку и отправился с ней в ресторан. Сидели они за одним столиком.

Известно, что новую подругу Дмитрия Исхакова зовут Ольга Ярошевская, у неё есть бизнес, связанный с криптовалютами. Деньги также бизнес-вумен вкладывает в дорогое вино и эксклюзивные книжные издания. Ольга разведена, есть сын.

Россияне бурно отреагировали на новую подругу экс-супруга Полины Гагариной, отметив, что непонятно, почему к нему вообще такой интерес. Другие удивились тому, что девушка похожа на певицу.

Кстати, экс-подруга Павла Табакова, актриса Софья Синицына заявила, что это «она бросила» Исхакова.

"Пусть смотрят кино, всё супер, как все мои бывшие", - написала Софья в соцсетях.