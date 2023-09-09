Бывший муж Полины Гагариной встречается с «ее копией»

Бывший муж Полины Гагариной встречается с «её копией»
В Сети обсуждают новый роман Дмитрия Исхакова, бывшего мужа Полины Гагариной. Изначально ему приписывали роман с актрисой Софьей Синицыной, а на днях его видели в компании белокурой красотки.
Пара вместе появилась на театральном бранче с лекцией «Внутри Зойкиной квартиры». Мероприятие организовали Театр Пушкина вместе с рестораном «Зойка» и Музеем Булгакова. Стархит сообщает, что на бранче было немало звёздных гостей – блогер Ангелина Дубровская, певица Женя Малахова и пр.
Туда же Исхаков привёл свою новую подругу – сначала сам сфотографировался, а потом обнял девушку и отправился с ней в ресторан. Сидели они за одним столиком.
Известно, что новую подругу Дмитрия Исхакова зовут Ольга Ярошевская, у неё есть бизнес, связанный с криптовалютами. Деньги также бизнес-вумен вкладывает в дорогое вино и эксклюзивные книжные издания. Ольга разведена, есть сын.
Россияне бурно отреагировали на новую подругу экс-супруга Полины Гагариной, отметив, что непонятно, почему к нему вообще такой интерес. Другие удивились тому, что девушка похожа на певицу.
Кстати, экс-подруга Павла Табакова, актриса Софья Синицына заявила, что это «она бросила» Исхакова.
"Пусть смотрят кино, всё супер, как все мои бывшие", - написала Софья в соцсетях.
Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина казались идеальной парой. Вместе они воспитывали сына певицы от первого брака, а также у них появилась дочь Мия. После развода дети остались с Полиной Гагариной.