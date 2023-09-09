Синди Кроуфорд вышла в свет с супругом

"В этот день 25 лет назад мы с Рэнди поженились на Багамах. Это была идеальная свадьба. Мы провели прекрасные выходные в окружении семьи и друзей, празднуя нашу любовь друг к другу. Я бы сделала это снова", — вспомнила она.