Синди Кроуфорд вышла в свет с супругом

57-летнюю Синди Кроуфорд засняли на свидании с мужем
Супермодель 90-х Синди Кроуфорд вышла на публику со своим мужем Рэнди Гербером. Об этом сообщает Daily Mail.
Синди Кроуфорд вышла на ужин в Малибу вместе с мужем Рэндом Гербером. Супермодель появилась на публике без макияжа, в джинсах, рубашке и под руку с мужем.
В мае Синди Кроуфорд отметила 25-ю годовщину брака с мужем Рэнди Гербером. Модель выложила в социальных сетях несколько архивных фотографий со свадьбы.
"В этот день 25 лет назад мы с Рэнди поженились на Багамах. Это была идеальная свадьба. Мы провели прекрасные выходные в окружении семьи и друзей, празднуя нашу любовь друг к другу. Я бы сделала это снова", — вспомнила она.
Модель стала известна в конце 1980-х – начале 1990-х. С 1998 года Синди Кроуфорд замужем за Рэнди Гербером. У них есть двое детей: сын Пресли и дочь Кайя. Оба пошли по стопам матери и стали работать в модельном бизнесе.