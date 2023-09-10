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Психолог Андрей Зберовский заявил, что Натали Портман выходит из личного кризиса с помощью откровенных нарядов

Недавно весь мир узнал об измене мужа Натали Портман с 25-летней активисткой. Позже стало известно, что пара разводится после 11 лет брака. На днях актриса посетила конференцию по устойчивой стабильности IAA Mobility в Мюнхене.

Психолог заявил, что Портман выходит из кризиса с помощью нарядов
© Runews24

Фотографы заметили, что звезда пришла на мероприятие без обручального кольца и в короткой облегающей юбке.

Психолог Андрей Зберовский объяснил, что такое поведение актрисы говорит о её попытке пережить личностный кризис с помощью откровенных нарядов.

«Она — молодая женщина, которая хочет напомнить миру, что по-прежнему молода и красива », — говорит психолог.

Напомним, что Натали Портман и хореограф Бенжамен Мильпье познакомились в 2010 году на съемках фильма «Черный лебедь». Пара сыграла свадьбу в узком кругу, а после у них родился наследник Алеф и дочь Амалия.