Психолог заявил, что Портман выходит из кризиса с помощью нарядов

Недавно весь мир узнал об измене мужа Натали Портман с 25-летней активисткой. Позже стало известно, что пара разводится после 11 лет брака. На днях актриса посетила конференцию по устойчивой стабильности IAA Mobility в Мюнхене.

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Фотографы заметили, что звезда пришла на мероприятие без обручального кольца и в короткой облегающей юбке.

Психолог Андрей Зберовский объяснил, что такое поведение актрисы говорит о её попытке пережить личностный кризис с помощью откровенных нарядов.

«Она — молодая женщина, которая хочет напомнить миру, что по-прежнему молода и красива », — говорит психолог.