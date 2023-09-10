Рэпер Баста раскрыл стоимость своей пятикомнатной квартиры

Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, не особенно любит выставлять напоказ свою частную жизнь. Даже самые преданные поклонники до недавнего времени не знали, где он живёт. Завесу тайны Баста приоткрыл в популярном YouTube-шоу.

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Вакуленко дал интервью авторам канала «Вписка». Во время него рэпер рассказал, что приобрёл жильё восемь лет назад в тогда ещё новом, строящемся доме. И он, и его супруга Елена очень переживали - шаг был серьёзный, особенно учитывая стоимость недвижимости.

Миллионерская квартира? Миллиардерская? Мультимиллиардерская? - гадал ведущий во время шоу.

Он был близок к правде: по словам Василия Вакуленко, в те годы его жильё стоило порядка 40-50 миллионов рублей, то есть больше миллиона долларов. За эту цену Баста получил пятикомнатную квартиру площадью порядка 200 квадратных метров. Отделкой всех помещений занималась его жена.

Квартира сделана с любовью. Супруга всё это придумала, - поделился рэпер.

Например, паркет в квартиру был привезён из Италии. Его сохранили при разборе одного из старинных европейских домов, отреставрировали и доставили в Россию. Выглядит напольное покрытие достойно, но есть нюанс: оно очень скользкое. Как признался Баста, пару раз он падал, поскользнувшись.

В видеоролике показали лишь одну из комнат - гостиную. Она оформлена в светлых тонах: белый потолок, стены, тумба и комод, серые кресла, столик из тёмного стекла. Из украшений - несколько картин, множество ваз, пустых и с цветами.