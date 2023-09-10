Боня резко высказалась о Бородиной, осудившей ее за пластику

Ксения Бородина и Виктория Боня, что называется, заклятые друзья: уже не первый год бывшие участницы «Дома-2» обмениваются в соцсетях едкими комментариями. Вчера история повторилась: Ксения опубликовала в своем телеграм-канале пост, посвященный роли известных людей в популяризации пластических операций. В частности, блогер посоветовала сторонникам кардинальных модификаций внешности ставить хештег «Не повторяйте за мной, я никак не могу принять свое тело», а также заявила, что ни за какие миллионы не стала бы рекламировать пластического хирурга в соцсетях.

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Никаких имен в тексте нет, однако догадаться, к кому он обращен, не так уж и трудно. Вот уже несколько недель чуть ли не главным селебрити-ньюсмейкером в запрещенной соцсети остается Виктория Боня, которая во всех подробностях рассказывает об операции у знаменитого лос-анджелесского врача и сложном процессе восстановления. Собственно, ждать ответа от последней долго не пришлось. Модель не стала стесняться в выражениях и назвала Бородину «главным рекламщиком барахла и ширпотреба». А заодно перечислила все манипуляции с внешностью, к которым якобы прибегла в свое время сама Ксения.

На этом Виктория не остановилась и продолжила атаку в телеграм-канале. Там она сравнила Ксению с «собачкой, которая лает на больших собак только с безопасного расстояния, а когда подходишь поближе или оказываешься с ней в одном пространстве, молча смотрит в другую сторону».

Напомним, до этого Виктория пожаловалась на фолловеров, которые засыпают ее директ оскорблениями и негативными комментариями. И к счастью, нашлись знаменитости, вставшие на ее защиту. Например, Айза-Лилуна Ай заявила, что пластика — личное дело каждого, и осудила массовую травлю.

Что же касается Ксении, то для нее это уже не первый громкий конфликт за последнее время. На днях она нелестно высказалась о стиле Ксении Собчак и спровоцировала скандал с продолжением.